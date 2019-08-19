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В Думу внесли поправки о преимуществах братьев и сестер при приеме в детсад

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Фото: РИА Новости/Константин Чалабов
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Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов внес в Государственную Думу РФ поправки к принятому в конце июля законопроекту. Согласно им, родным братьям и сестрам будет даваться преимущество при зачислении в один и тот же детский сад. Об этом 19 августа сообщает ТАСС.

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«Законопроектом предусматривается, что проживающие в одной семье и имеющие общее место жительство дети имеют право преимущественного приема на обучение по программам начального общего образования в государственные и муниципальные образовательные организации, в которых обучаются их братья и сестры», — говорится в пояснительной записке к внесенным поправками. Там также уточняется, что в регионах вопрос о зачислении братьев и сестер в одно образовательное учреждение стоит достаточно остро, в связи с чем в текст законопроекта предлагается внести дополнение.

Кроме того, глава комитета внес поправки, с помощью которых предлагается усовершенствовать закон «Об образовании в РФ», закрепив на федеральном уровне первоочередное право многодетных семей на прием детей в дошкольные образовательные учреждения.

Законопроект о преимуществе при зачислении детей в начальную школу, если в ней уже учатся их родные братья или сестры, был принят Госдумой в первом чтении на заседании 23 июля.

В конце июля стало известно, что власти Томска планируют открыть 11 детских садов в рамках национального проекта «Демография» до конца 2022 года, а 9 июля сообщалось, что в детских садах Астраханской области до конца 2019 года создадут более 1 тыс. дополнительных мест.

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