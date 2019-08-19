Тепловоз насмерть сбил мужчину в Свердловской области

Следователи проводят проверку по факту гибели мужчины в результате наезда тепловоза. Личность погибшего устанавливается.

Трагедия произошла на перегоне Каменск-Уральский–УАЗ. По данным следствия, маневровый тепловоз сбил мужчину, который шел вдоль железнодорожных путей. Машинист подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, уточняет «ТагилСити.Ру».

Следователи осмотрели место происшествия и опросили локомотивную бригаду. В рамках проверки будет получена расшифровка скоростемерной ленты локомотива. Личность погибшего устанавливается.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области электричка насмерть сбила 71-летнюю женщину. Она шла в опасной близости от железнодорожных путей.