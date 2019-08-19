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Ученые впервые обнаружили в Хабаровском крае певчих цикад

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В Хабаровском крае нашли новый для этого региона вид насекомых. Специалистам ФГБУ «Заповедного Приамурья» удалось обнаружить певчую цикаду.

Как рассказали ученые ИА «Хабаровский край сегодня», эти насекомые обитают в районах Сибири, на Сахалине и в странах юго-восточной Азии. Насколько певчие цикады распространены в Хабаровском крае и как давно они там появились, пока непонятно, поскольку территория недостаточно исследована.

По словам Полины Ван, старшего научного сотрудника филиала заповедника «Комсомольский», первую цикаду нашли совершенно случайно, а вообще этих насекомых встретить непросто.

Цикада получила свое название за свое стрекотание. По громкости пения с ней не могут сравниться ни сверчки, ни кузнечики, ни саранча. Обычно самцы стрекочут в середине или конце лета.

В начале августа сообщалось о появлении в Москве постельных тропических клопов.

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