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Романтические прогулки по Краснодару проводит один из городских музеев

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Новый сезон романтических прогулок по историческому центру Краснодара открывает музей имени Коваленко. Сотрудники музея считают, что на город необходимо взглянуть и с другого ракурса, пока же он больше известен как казачий центр и столица сельскохозяйственного региона.

Экскурсия будет длиться около двух часов. За это время жителей и гостей Краснодара познакомят с памятниками, связанными с историями любви и романтическими легендами. Ближайшая романтическая прогулка запланирована на 24 августа, сообщает ИА «Кубанские новости».

Ранее Краснодар включили в десятку лучших маршрутов для путешествий по России. В первую тройку вошли Санкт-Петербург, Байкал и Сочи.

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