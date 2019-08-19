Дополнительные места создали в детских садах Астрахани

В дошкольных учреждениях Астрахани к началу нового учебного года создали 120 дополнительных мест. Этого удалось добиться за счет внутренних резервов, рассказали в пресс-службе городской администрации.

Дополнительные три группы на 90 мест были открыты в детском саду № 97. Еще одну группу на 30 мест удалось создать в прогимназии № 2, пишет «Астрахань-24».

В микрорайоне Западный-2 продолжается строительство детского сада на 330 дошколят. В планах возвести еще три дошкольных учреждения на 610 мест.

В городской администрации уточнили, что сейчас прорабатывается вопрос о передаче в муниципальную собственность из областной четырех зданий типовых детских садов, рассчитанных на 1320 воспитанников.

13 августа сообщалось, что международная группа исследователей обнаружила на высоте 4 тыс. м в Эфиопии следы самого древнего человеческого поселения, построенного в горах.