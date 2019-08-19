Пассажирам аварийно севшего Airbus начали выплачивать компенсации

«Уральские авиалинии» начали выплачивать по 100 тыc. рублей пассажирам Airbus. Всего процесс выдачи компенсаций может занять несколько недель. А321 готовят к разборке, вокруг лайнера выкосили поле. Специалисты демонтировали кресла и внутреннюю обшивку. 15 августа пилоты совершили экстренную посадку — отказали двигатели. На борту находились 230 человек, пострадали 76 пассажиров.