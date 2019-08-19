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Мужчина упал в шахту лифта и погиб в Курске

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В Курске проводится проверка по факту гибели мужчины при падении в шахте лифта. Он попытался выбраться из застрявшей кабины.

Инцидент произошел в многоэтажном доме на проспекте Клыкова. Мужчина застрял в лифте между пятым и шестым этажами. Диспетчер попросил пассажира дожидаться помощи, однако по неизвестным причинам курянин решил самостоятельно выбраться из кабины. В результате он провалился в шахту лифта, сообщает «Курская правда».

Сотрудники обслуживающей организации прибыли на место спусти пять минут после вызова по поводу остановки лифта. К тому моменту мужчина был уже мертв.

В управляющей компании уточнили, что за месяц до происшествия в доме проводилось техническое освидетельствование лифтов, никаких нареканий по поводу состояния кабины и подъемных механизмов у надзорных ведомств не было.

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