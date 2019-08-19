Полиция начала проверку в отношении экс-владельца «Росгосстраха»

В МВД начали доследственную проверку в отношении бывшего руководителя страховой компании «Росгосстрах» Даниила Хачатурова. Они изучают сделки, заключенные перед санацией банка «Открытие», сообщил журналистам источник в правоохранительных органах в понедельник, 19 августа.

«В настоящее время проверяются сделки СК «Росгосстрах», которые были заключены перед санацией банка «Открытие», на предмет вывода активов», — цитирует слова собеседника ТАСС.

Других подробностей источник агентства не сообщил.

По данным издания РБК, основанием для проверки стало заявление в отношении бывшего руководства «Росгосстраха», поданное главой совета директоров Альфа-банка Петром Авеном. Отмечается, что речь идет о возможных противоправных действиях по продаже «Открытию» активов «Росгосстраха» — компаний «Капитал Ре», «КС-Холдинг» и других.

Банк «Открытие» официально оформил контроль над страховой компанией «Росгосстрах» 5 сентября 2017 года. Сообщалось, что банк приобрел 99,95% компании ООО «РГС Холдинг» и 99% ООО «РГС Активы», которые владеют акциями «Росгосстраха» в размере 31,7% и 3,3% соответственно. Также банк докапитализировал «РГС Холдинг» на 200 млн рублей и «РГС Активы» на 500 млн рублей.