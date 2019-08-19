Курс доллара превысил 67 рублей

Курс доллара в понедельник, 19 августа, превысил 67 рублей впервые с 14 февраля 2019 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

В ходе торгов на Московской бирже американская валюта достигла отметки в 67,02 рубля.

14 августа курс доллара впервые с 3 мая превысил 66 рублей.

8 августа президент США Дональд Трамп выразил недовольство устоявшимся курсом доллара и слишком высокой, по его мнению, процентной ставкой Федеральной резервной системы (ФРС). По его словам, сложившаяся экономическая ситуация затрудняет конкурентоспособность таких американских производителей, как Boeing, Caterpillar, John Deere и других компаний.