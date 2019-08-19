Жертвами взрыва бензовоза в Уганде стали 19 человек

По меньшей мере 19 человек погибли в результате взрыва бензовоза на западе Уганды. Об этом в понедельник, 19 августа, сообщает «Аль-Джазира».

Отмечается, что трагедия произошла накануне. Водитель бензовоза, направлявшегося из Кении в Демократическую Республику Конго, потерял управление, и машина врезалась в три других автомобиля. Автомашины загорелись, за этим последовал взрыв.

11 августа сообщалось, что в результате взрыва бензовоза в городе Морогоро на востоке Танзании погибли 68 человек.