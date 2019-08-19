Подростки из Югры сбежали из дома ради поездки к иногородним друзьям

Подростков из Ханты-Мансийского автономного округа, сбежавших в начале августа от родителей, обнаружили в Свердловской области. Несовершеннолетние намеревались проехать по городам, где живут из друзья, сообщили в понедельник, 19 августа, в УМВД по ХМАО.

9 августа в соцсетях появилась информация о пропаже 12-летнего жителя Югорска, в течение девяти дней полицейские, добровольцы и журналисты искали ребенка, пока правоохранители не выяснили, что он собирался отправиться вместе со своим 15-летним другом в Нижнюю Туру (Свердловская область).

Пропавшего старшего подростка 18 августа обнаружил в Нижней Туре один из его родственников, а полицейские, прибывший из Югорска, нашли и его 12-летнего приятеля.

«Пропавший ребенок рассказал полицейским, что решил самовольно уйти из дома из-за конфликта с родителями и поехать со своим другом по городам, где у них были друзья», — отмечается на сайте полицейского главка. Подростки рассказали правоохранителям, что добирались до Нижней Туры на попутках, ночевали в подъездах, а деньги на еду просили у прохожих.

Родителям несовершеннолетних правоохранители рекомендовали обратиться в психологическую службу для урегулирования отношений внутри семьи. Родители 15-летнего юноши заплатят штраф за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию.