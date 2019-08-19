Синоптики пообещали июльское тепло в Москве на этой неделе

Настоящее «бабье лето» придет в Москву уже в августе. Об этом в беседе с НСН рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«После такой прохладной погоды на этой неделе действительно возвращается летняя погода. После полудня температура превысит 23-градусную отметку. Будет +23...+25 градусов. А вот уже во вторник, в среду и в четверг будет по-настоящему летняя температура», — заявил специалист.

Вильфанд отметил, что минимальная температура воздуха в ночное время на текущей неделе в столице составит +16...+18 градусов. Дневные температуры составят 20 августа +26...+28 градусов, 21 августа — +27...+29 градусов, 22 августа — +24...+26 градусов.

Помимо этого, синоптик отметил, что затяжных осадков в ближайшие дни не ожидается, а хорошей погоде будет способствовать антициклон. Вместе с тем кратковременные дожди прогнозируются с 21 по 23 августа, а к концу недели в регионе снова станет прохладнее — температура воздуха снизится на 6–7 градусов.

«В пятницу температура будет приближаться к привычным значениям. Ночь будет очень теплой — +15...+16 градусов. Дневные температуры составят +19...+23 градуса. А вот в субботу, 24 августа, ночные температуры будут уже пониже — +12...+13, а дневные температуры в районе 20-градусной отметки», — рассказал Вильфанд.

По данным Метеобюро, аналогичная погода ожидается и в начале следующей недели, а к ее концу снова потеплеет до +25 градусов, пишет «Ридус».

17 августа синоптики центра погоды «Фобос» пообещали москвичам 30-градусную жару с начала недели.