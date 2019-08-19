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Дело о халатности возбудили после гибели младенца в Красноярске

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Новое уголовное дело возбуждено в рамках расследования дела о гибели четырехмесячного ребенка в Красноярске. Ответственными за смерть младенца могут признать сотрудников органов системы профилактики. Их обвиняют в том, что они вовремя не изъяли девочку из неблагополучной семьи.

Как сообщили ИА KrasnoyarskMedia в краевом СКР, отец и мать ребенка не раз привлекались к ответственности за действия в отношении их полуторагодовалого сына. В декабре 2018 года мальчика изъяли из семьи, но через месяц вернули на основании заключения органов опеки и попечительства.

Следователи обратили внимание, что решение о возврате ребенка родителям было принято, несмотря на то что отец ребенка имеет судимость за совершение особо тяжких преступлений, а сейчас, так же как и мать, состоит на учете у нарколога. Кроме того, женщину лишили родительских прав в отношении троих старших детей от предыдущего брака.

15 августа 43-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выбросил свою новорожденную дочь из окна четвертого этажа общежития. Сейчас он находится под стражей.

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