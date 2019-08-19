Новосибирская область направила 1 млрд рублей на помощь бизнесменам

Способы поддержки малого и среднего бизнеса Новосибирской области обсудили в Бердске чиновники и предприниматели. В рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в 2019 году почти 1 млрд рублей потратят на льготное финансирование проектов и популяризацию этой сферы деятельности.

«Сегодняшнее совещание показало, что не все предприниматели знают о них, разбираются. Но по реакции я понимаю, что подавляющее большинство хочет работать по этим программам, потому что они реально выгоднее тех, которые предлагают коммерческие банки», — цитирует vn.ru министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрея Гончарова.

В регионе насчитывается 140 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса. В сентябре начнется уникальный проект «Сделано у нас». Он включает не только маркетинговые мероприятия, но и разработку добровольной системы сертификации продукции, ликбез предпринимателей в вопросах законодательства.

Ранее сообщалось, что около 40% малых компаний в РФ не смогли получить заем в банке, и финансирование не становится доступнее. Об этом свидетельствуют данные совместного исследования «Опоры России» и Промсвязьбанка, с которым ознакомились «Известия». В «Опоре России» считают, что большинство предпринимателей не соответствуют завышенным требованиям госпрограмм льготного финансирования.