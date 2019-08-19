Прямой эфир

Пермские ученые придумали ПО для автоматов по сбору вторсырья

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ученые Пермского политехнического университета (ПНИПУ) придумали программное обеспечение (ПО) для автоматов по сбору вторсырья с системой искусственного интеллекта. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Принцип работы программы основан на технологиях компьютерного зрения и систем оптического распознования объектов вторсырья с использованием нейронных сетей. Этой осенью планируют создать первый прототип автомата по приему бутылок из пластика, пишет ИА «Ура.ру».

По мнению разработчиков, в столице Прикамья удастся создать автомат по сбору мусора благодаря господдержке в рамках нацпроектов «Экология» и «Наука». Серийное производство таких аппаратов планируется наладить за три года.

Автоматами по сбору мусора хотят оборудовать образовательные учреждение, магазины и компании, занимающиеся утилизацией вторсырья.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Севастопольские ученые разрабатывают беспилотник для создания карт глубин
Ученые создали «искусственный язык» для определения поддельного виски

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019