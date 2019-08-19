Пермские ученые придумали ПО для автоматов по сбору вторсырья

Ученые Пермского политехнического университета (ПНИПУ) придумали программное обеспечение (ПО) для автоматов по сбору вторсырья с системой искусственного интеллекта. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Принцип работы программы основан на технологиях компьютерного зрения и систем оптического распознования объектов вторсырья с использованием нейронных сетей. Этой осенью планируют создать первый прототип автомата по приему бутылок из пластика, пишет ИА «Ура.ру».

По мнению разработчиков, в столице Прикамья удастся создать автомат по сбору мусора благодаря господдержке в рамках нацпроектов «Экология» и «Наука». Серийное производство таких аппаратов планируется наладить за три года.

Автоматами по сбору мусора хотят оборудовать образовательные учреждение, магазины и компании, занимающиеся утилизацией вторсырья.