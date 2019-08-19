Прямой эфир

Музей в Ангарске получил в дар 176 советских часов

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В дар музею в Ангарске передали 176 часов советского производства. Ранее они принадлежали немецкому коллекционеру Йоханнесу Альтмеппену. Среди экземпляров — наручные и карманные часы, военные часы и часы-транзистор, изготовленные на заводах СССР.

Как уточнили ИА IrkutskMedia в администрации Ангарска, подарить музею часть коллекции исследователь российских часов, член немецкого общества хронометрии обещал еще четыре года назад, во время посещения города.

По словам вице-мэра Ангарска Марины Сасиной, местный музей часов — бренд Иркутской области. Он сохраняет культурное наследие, который передал музею его основатель Павел Курдюков и которое признано настоящим достоянием.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Более 1,2 млрд рублей направили на строительство школ и детсадов в Ангарске
Житель Ангарска добился выплаты страховки за утонувший в Байкале телефон

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019