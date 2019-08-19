Музей в Ангарске получил в дар 176 советских часов

В дар музею в Ангарске передали 176 часов советского производства. Ранее они принадлежали немецкому коллекционеру Йоханнесу Альтмеппену. Среди экземпляров — наручные и карманные часы, военные часы и часы-транзистор, изготовленные на заводах СССР.

Как уточнили ИА IrkutskMedia в администрации Ангарска, подарить музею часть коллекции исследователь российских часов, член немецкого общества хронометрии обещал еще четыре года назад, во время посещения города.

По словам вице-мэра Ангарска Марины Сасиной, местный музей часов — бренд Иркутской области. Он сохраняет культурное наследие, который передал музею его основатель Павел Курдюков и которое признано настоящим достоянием.