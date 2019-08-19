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Овечкин спел с группой «Руки Вверх!» в день рождения сына

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Хоккеист сборной России и Washington Capitals Александр Овечкин спел вместе с группой «Руки Вверх!» на вечеринке в честь дня рождения своего сына Сергея, которому 18 августа, исполнился 1 год.

Жена звезды НХЛ Анастасия Шубская выложила Instagram несколько видео, на которых они вместе с гостями танцуют и веселятся под песни популярной поп-группы.

Овечкин спел с солистом «Руки Вверх» Сергеем Жуковым припев песни «Крошка моя!».

В свою очередь музыкант переделал текст другого хита группы, заменив «Алешку» на «Сашульку». Под эту песню Овечкины исполнили медленный танец.

В конце января в Сети появилось видео с танцами Овечкина на Кубе. Вместе со своей племянницей хоккеист исполнил латиноамериканский танец.

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