Овечкин спел с группой «Руки Вверх!» в день рождения сына

Хоккеист сборной России и Washington Capitals Александр Овечкин спел вместе с группой «Руки Вверх!» на вечеринке в честь дня рождения своего сына Сергея, которому 18 августа, исполнился 1 год.

Жена звезды НХЛ Анастасия Шубская выложила Instagram несколько видео, на которых они вместе с гостями танцуют и веселятся под песни популярной поп-группы.

Овечкин спел с солистом «Руки Вверх» Сергеем Жуковым припев песни «Крошка моя!».

В свою очередь музыкант переделал текст другого хита группы, заменив «Алешку» на «Сашульку». Под эту песню Овечкины исполнили медленный танец.

В конце января в Сети появилось видео с танцами Овечкина на Кубе. Вместе со своей племянницей хоккеист исполнил латиноамериканский танец.