В Удмуртии троих подростков заподозрили в повреждении надгробий

Полицейские в Удмуртии задержали троих подростков, подозреваемых в повреждении надгробных плит на кладбище. Об этом 19 августа сообщили в пресс-службе МВД по республике.

Накануне в дежурную часть поступило сообщение о повреждении 14 надгробных плит и крестов на Южном кладбище Воткинска. В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали трех 12-летних подростков. Отмечается, что все они состоят на учете в отделе по делам несовершеннолетних, пишет сайт kp.ru.

Проводится проверка по факту случившегося. Устанавливается сумма ущерба. После принятия процессуального решения в суд будет направлено ходатайство о помещении подростков в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей.

19 июля сообщалось, что школьница в Хабаровске станцевала на могильной плите. Подруга героини видео утверждает, что на такой поступок девушек толкнули угрозы расправой от незнакомца в соцсетях.