Опасный вредитель поразил леса в Волгоградской области

Экологи обнаружили в Волгоградской области деревья, зараженные изумрудной узкотелой златкой. Опасный вредитель приводит к гибели леса.

Информацию о появлении карантинного насекомого распространил центр защиты леса Волгоградской области. По данным специалистов, изначально вредитель обитал в Юго-Восточной Азии, однако в последние годы отмечается его активная миграция. Златку обнаружили в Азии, Европе и Северной Америке.

В Волгоградской области площадь зараженного леса может превышать 1 тыс. га. Об этом сообщает сайт «НовостиВолгограда.Ру». Информация передана в региональный комитет природных ресурсов и экологии. В Среднеахтубинском лесничестве планируют объявить карантин и провести обработку леса от вредителя.