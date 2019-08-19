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Опасный вредитель поразил леса в Волгоградской области

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Экологи обнаружили в Волгоградской области деревья, зараженные изумрудной узкотелой златкой. Опасный вредитель приводит к гибели леса.

Информацию о появлении карантинного насекомого распространил центр защиты леса Волгоградской области. По данным специалистов, изначально вредитель обитал в Юго-Восточной Азии, однако в последние годы отмечается его активная миграция. Златку обнаружили в Азии, Европе и Северной Америке.

В Волгоградской области площадь зараженного леса может превышать 1 тыс. га. Об этом сообщает сайт «НовостиВолгограда.Ру». Информация передана в региональный комитет природных ресурсов и экологии. В Среднеахтубинском лесничестве планируют объявить карантин и провести обработку леса от вредителя.

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