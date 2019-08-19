В Омске снесут 13 многоквартирных домов

В Ленинском округе Омска будут снесены 13 многоквартирных домов, которые признали аварийными и расселили. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области.

Как установила прокуратура округа, все здания должны были снести в III квартале 2018 года. Специалисты фиксируют частичное обрушение конструкций. При этом доступ к домам не ограничен, что создает угрозу для жизни и здоровья людей, уточняет ИА «Город55».

Прокуратура обратилась в суд с требованиями обязать городскую администрацию принять меры по сносу аварийных зданий. Суд поддержал иск, решение вступило в законную силу. Исполнением находится на контроле у прокуратуры.

Ранее сообщалось, что в Тулуне (Иркутская область) снесут аварийные дома, которые признали аварийными после наводнения. По данным МЧС, нахождение в этих зданиях опасно для жизни.