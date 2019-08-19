Прямой эфир

В Омске снесут 13 многоквартирных домов

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Ленинском округе Омска будут снесены 13 многоквартирных домов, которые признали аварийными и расселили. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области.

Как установила прокуратура округа, все здания должны были снести в III квартале 2018 года. Специалисты фиксируют частичное обрушение конструкций. При этом доступ к домам не ограничен, что создает угрозу для жизни и здоровья людей, уточняет ИА «Город55».

Прокуратура обратилась в суд с требованиями обязать городскую администрацию принять меры по сносу аварийных зданий. Суд поддержал иск, решение вступило в законную силу. Исполнением находится на контроле у прокуратуры.

Ранее сообщалось, что в Тулуне (Иркутская область) снесут аварийные дома, которые признали аварийными после наводнения. По данным МЧС, нахождение в этих зданиях опасно для жизни.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Около 12 тыс. человек расселят из аварийного жилья в Челябинской области
Более двух тыс. человек переселят из аварийных домов в Тюменской области

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019