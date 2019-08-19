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Лимит на охотничьи ресурсы установили в Магаданской области

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На Колыме ввели лимиты и квоты на добычу охотничьих ресурсов. Параметры согласованы с Министерством природных ресурсов и экологии РФ, сообщает региональный департамент госохотнадзора.

Так, с 1 августа 2019 года до 1 августа 2020 года на территории Магаданской области разрешено добыть 874 особи лося, 3 тыс. 609 особей дикого северного оленя, 8 тыс. 600 особей соболя, 346 особей снежного барана, 2 тыс. 137 особей медведя.

ИА MagadanMedia уточняет, что подобные лимиты основаны на учетных данных о численности животных, которые предоставляют юридические лица и индивидуальные предприниматели, ведущие охотничье хозяйство. Учитываются также данные о численности в общедоступных охотничьих угодьях и поданные юрлицами и предпринимателями заявки.

Надзор над добычей будут вести профильные ведомства. В случае нарушения норм охотников ждет административная и уголовная ответственность.

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