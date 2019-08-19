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Директор Киркорова опроверг слухи о неоплаченных штрафах артиста

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Певец Филипп Киркоров оплатил все штрафы ГИБДД и долгов не имеет. Об этом в понедельник, 19 августа, заявил директор артиста Геннадий Рыбак, комментируя слухи о неоплаченных штрафах.

«Нет и не может быть никаких комментариев. У Филиппа нет неоплаченных штрафов», — заявил он «РИА Новости».

В доказательство он предоставил скриншот страницы мобильного приложения, свидетельствующий об уплате всех штрафов.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что 9 августа исполнитель за долги попал в черный список Федеральной службы судебных приставов (ФССП) — за ним числились три неоплаченных штрафа от ГИБДД по Тверской области, выписанных еще в апреле. Звезду эстрады оштрафовали на общую сумму 2 тыс. рублей.

При этом, по данным «РИА Новости», по состоянию на 19 августа у певца есть 30 неоплаченных штрафов ГИБДД за нарушения в Москве, Подмосковье и Тверской области, все получены в апреле.

В начале августа стало известно, что на Киркорова подал в суд Кремлевский комбинат питания. Артиста обвинили в неуплате затрат на обеспечение питания для его же труппы.

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