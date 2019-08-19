Минпросвещения рекомендует ограничить использование мобильных в школах

Минпросвещения рекомендовало региональным министерствам рассмотреть вопрос об ограничении пользования мобильными телефонами в школах.

Пользование гаджетами в стенах школ советуют ограничить «с целью профилактики возможного вреда здоровью школьников и повышения эффективности образовательного процесса», сообщается на сайте Минпросвещения в понедельник, 19 августа.

Рекомендации разработаны на основе анализа международного опыта и по итогам соцопроса, согласно которому 61% учеников, 89% родителей и 90% педагогов поддержали инициативу.

В Минпросвещения отмечают, что длительное пользование смартфонами может привести к гиперактивности, раздражительности, нарушениям сна и психики, а также снижению умственной работоспособности, ослаблению памяти и внимания, пишет «Газета.Ру».

Исключение предлагается сделать только для школьников, которым пользование гаджетом необходимо по состоянию здоровья — например, для мониторинга сахара крови при сахарном диабете.

В июле в Госдуме предложили разработать для российских школьников «шкулфоны» на замену обычным смартфонам. Устройства должны содержать номера телефонов родителей, учителей и одноклассников, приложения «Московская электронная школа» и «Российская электронная школа», учебный справочник по общим вопросам и калькулятор.