Прямой эфир

Минпросвещения рекомендует ограничить использование мобильных в школах

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Минпросвещения рекомендовало региональным министерствам рассмотреть вопрос об ограничении пользования мобильными телефонами в школах.

Чужие на этом празднике: почему учителя против Дня отца и Дня матери
Педагоги всё чаще отказываются от семейных мероприятий в школах

Пользование гаджетами в стенах школ советуют ограничить «с целью профилактики возможного вреда здоровью школьников и повышения эффективности образовательного процесса», сообщается на сайте Минпросвещения в понедельник, 19 августа.

Рекомендации разработаны на основе анализа международного опыта и по итогам соцопроса, согласно которому 61% учеников, 89% родителей и 90% педагогов поддержали инициативу.

В Минпросвещения отмечают, что длительное пользование смартфонами может привести к гиперактивности, раздражительности, нарушениям сна и психики, а также снижению умственной работоспособности, ослаблению памяти и внимания, пишет «Газета.Ру».

Исключение предлагается сделать только для школьников, которым пользование гаджетом необходимо по состоянию здоровья — например, для мониторинга сахара крови при сахарном диабете.

В июле в Госдуме предложили разработать для российских школьников «шкулфоны» на замену обычным смартфонам. Устройства должны содержать номера телефонов родителей, учителей и одноклассников, приложения «Московская электронная школа» и «Российская электронная школа», учебный справочник по общим вопросам и калькулятор.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Использование гаджетов в школах обсудят рабочая группа и Роспотребнадзор
Россияне оценили идею запрета гаджетов в школах

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019