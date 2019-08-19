Восьмилетний ребенок выстрелил себе в руку из пистолета в Петербурге

В Санкт-Петербурге восьмилетний ребенок госпитализирован с ранением руки. Мальчик нашел пистолет и случайно выстрелил в себя.

Инцидент произошел в одном из домов на проспекте Энгельса. По предварительным данным, мальчик обнаружил травматический пистолет в сумке матери. Во время обращения с оружием ребенок выстрелил себе в руку. Об этом сообщает телеканал «78».

Мальчик госпитализирован с травмой пальца правой кисти, его состояние оценивается как средней тяжести. В отношении матери ребенка составлены административные протоколы. По факту инцидента проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Рязани школьник застрелил сверстника из охотничьего ружья. 10-летний мальчик случайно произвел выстрел, когда достал из сейфа отцовской оружие. Пострадавший скончался.