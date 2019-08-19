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Минприроды предлагает ввести полную утилизацию всех товаров и упаковки

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Минприроды России предложило повысить нормативы по утилизации товаров и упаковки для производителей. Сейчас они составляют 5–35% от реализации, но могут подняться до 100%, сообщил в понедельник, 19 августа, «Коммерсант».

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За счет нововведения правительство планирует увеличить доходы от экосбора. В 2018 году за счет него удалось получить 2,2 млрд рублей, в планах же — увеличение этой суммы до 136 млрд. Как отмечает издание, это отразится на ценах: их рост для потребителей может составить 1–2%.

Наибольший доход планируется получить за счет экoсбора с производителей электроники (47 млрд рублей), бумаги и картона (22 млрд рублей), резины и шин (17,9 млрд рублей). Наименьший — с производителей древесных изделий (0,9 млрд рублей).

Несколько лет назад Минпромторг уже выступал с инициативой повысить нормативы, но тогда Минприроды выступило против. Теперь же в ведомстве считают, что повышение нормативов позволит загрузить перерабатывающие мощности, которые в России в данный момент загружены только на 50–60%.

Как сообщали «Известия» в июле, Минприроды и Минпромторг поддержали идею по приему использованных бутылок и банок в магазинах. Предполагается, что за единицу тары можно будет получить от 3 до 15 рублей.

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