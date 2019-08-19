Из Московского храма похитили иконы и ящик с пожертвованиями

Из храма Покрова Пресвятой Богородицы в усадьбе Братцево на северо-западе Москвы похитили деньги и ценности. Об этом в понедельник, 19 августа, сообщает агентство «Москва».

«Неизвестные спилили навесной замок, после чего украли ящик для пожертвований, иконы и золотые украшения», — рассказал информагентству источник в правоохранительных органах.

На место происшествия прибыла оперативно-следственная группа и сотрудники правоохранительных органов, пишет «Газета.ру».

10 июня в Туле задержали мужчину, который пытался украсть ценности из храма Рождества Христова. Неудачливым вором оказался ранее судимый семь раз 42-летний местный житель.