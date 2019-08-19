Трамп объяснил нежелание Ирана идти на контакт

Президент США Дональд Трамп убежден, что Тегеран хочет установить контакт с Вашингтоном после задержания танкера Grace1, но не может этого сделать из-за своей гордости.

«Иран хотел бы поговорить. (…) Мы можем предпринять что-нибудь очень быстро, но они (власти Ирана. — Ред.) не знают, с чего начать». — цитирует американского лидера агентство Reuters 19 августа.

Глава Белого дома полагает, что в Иране хотят начать переговоры по танкеру, который США требовали арестовать, а также обсудить экономические вопросы, ведь «их экономика разрушается, а инфляция выше потолка, они не продают свою нефть».

Иранский танкер Grace1, шедший под флагом Панамы, был задержан властями британского Гибралтара 4 июля по подозрению в нарушении санкций ЕС и доставке иранской нефти в Сирию. На борту судна находились 28 членов экипажа, среди которых граждане Индии, Пакистана и Украины.

Судно освободили 15 августа, однако уже через два дня суд США выдал ордер на арест танкера и призвал конфисковать всю нефть и находящиеся на борту $995 тыс. Гибралтар отклонил требование.

19 августа судно покинуло воды Гибралтара, сменило название на Adrian Dary, а флаг — на иранский.