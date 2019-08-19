Прямой эфир

Порядка 3 тыс. га сельхозземель затопило в Уссурийске

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Уссурийске (Приморский край) от паводка пострадало 3,5 тыс. га сельхозугодий. Также подтоплено 83 дома и 87 придомовых территорий. Информация об ущербе появилась на сайте местной администрации.

Власти Уссурийска утверждают, что ситуация находится под контролем. Последствия стихии ликвидируют 245 человек и 74 единицы техники. На автодорогах в местах затопления выставили посты полиции. В районах жилой застройки находятся пожарные насосные станции и мотопомпы, пишет ИА UssurMedia.

18 августа сообщалось, что в Уссурийске объявили эвакуацию из-за паводка. Причина — подъем воды в реке Раздольной. За 12 часов он увеличился на 63 см, до 8,87 м.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Приморье на 22 и 23 августа объявлено штормовое предупреждение
Тайфун «Кроса» затопил 17 участков дорог в Приморье

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019