Порядка 3 тыс. га сельхозземель затопило в Уссурийске

В Уссурийске (Приморский край) от паводка пострадало 3,5 тыс. га сельхозугодий. Также подтоплено 83 дома и 87 придомовых территорий. Информация об ущербе появилась на сайте местной администрации.

Власти Уссурийска утверждают, что ситуация находится под контролем. Последствия стихии ликвидируют 245 человек и 74 единицы техники. На автодорогах в местах затопления выставили посты полиции. В районах жилой застройки находятся пожарные насосные станции и мотопомпы, пишет ИА UssurMedia.

18 августа сообщалось, что в Уссурийске объявили эвакуацию из-за паводка. Причина — подъем воды в реке Раздольной. За 12 часов он увеличился на 63 см, до 8,87 м.