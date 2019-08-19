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СМИ узнали о планах Минприроды ввести утилизацию товаров и упаковки до 100%

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Фото: РИА Новости/Андрей Стенин
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Российский вице-премьер Алексей Гордеев поручил Минфину, Минпромторгу и Минэкономразвития рассмотреть идеи Минприроды, которое предлагает повысить для производителей нормативы по утилизации товаров и упаковки до 100%. Об этом в понедельник, 19 августа, пишет «Коммерсант» со ссылкой на письмо ведомства правительству.

За счет повышения нормативов Минприроды планирует увеличить собираемость экосбора до 136 млрд руб. в год (в 2018-м было собрано 2,2 млрд руб.). Наибольший доход планируется получить за счет экосбора с производителей электроники (47 млрд руб.), бумаги и картона (22 млрд руб.), резины и шин (17,9 млрд руб.). При этом в документе отмечается, что рост нормативов утилизации может привести к росту цен на продукцию на 0,25 — 1,5%.

Сроки повышения нормативов не называются. Как отмечает газета, согласно дорожной карте, кабмин должен рассмотреть вопрос до середины 2020 года.

По данным издания, сейчас тару, бумагу, шины, электронику и другие товары необходимо утилизировать на 5—35% или платить экосбор. Минпромторг несколько лет назад уже предлагал повысить нормативы, однако тогда Минприроды выступило против.

В июле «Известия» писали, что Минприроды и Минпромторг поддержали идею по приему использованных бутылок и банок в магазинах. Возврат будет мотивирован оплатой, где стоимость одной тары оставит от 3 до 15 рублей.

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