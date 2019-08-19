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Уровень Амура в районе Хабаровска близок к критической отметке

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Уровень реки Амур у Хабаровска может достичь наиболее опасных отметок 19-20 августа. В течение двух суток ожидается подъем на 5-10 см, до 600 см.

Уровни категории опасных явлений возможны у села Троицкое, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на данные ГУ МЧС по Хабаровскому краю. Спасатели ведут патрулирование территорий, которые попали в зону подтопления. Организуются лодочные переправы людей, продуктов питания, предметов первой необходимости.

В утренние часы 19 августа уровень воды в Амуре составил 595 см, за сутки он поднялся на 6 см. Из-за прохождения циклона и скопления дождевой воды в Хабаровске подтоплены 37 жилых домов, около 1,7 тыс. дачных участков, 156 приусадебных участков на островной части города. В МЧС говорят о стабилизации обстановки на улицах краевого центра.

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