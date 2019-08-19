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Армения стала самым популярным заграничным направлением среди россиян

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Фото: Pixabay
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Россияне для поездок за границу чаще всего выбирают Армению — второе лето подряд эта страна возглавляет топ-3 самых популярных зарубежных направлений. Об этом в понедельник, 19 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на данные сервиса OneTwoTrip.

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Так, среди всех купленных авиабилетов в среднем 8,5% приходятся именно на Армению.

Также в тройку лидеров попали Италия и Турция, которые в прошлом году занимали пятое и десятое место соответственно.

Ранее в топ-3 входила Грузия, однако после прекращения прямого авиасообщения России с этой страной она опустилась на пятое место, сохранив за собой место в рейтинге благодаря турпотоку в июне.

В десятку вошли Испания, Узбекистан, Германия, Таджикистан, Франция и Киргизия, а выбыли Молдавия и Украина.

Ранее эксперты рассказали, на что россияне тратят больше всего денег в поездках.

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