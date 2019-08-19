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Режим ЧС ввели в Биробиджане

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В Биробиджане ввели режим чрезвычайной ситуации из-за подтопления нескольких улиц реками, вышедшими из берегов. Уровень рек Икура и Бира на 17 см превысил неблагоприятную для города отметку. Садово-огородные участки на пяти улицах оказались в воде.

Как рассказал мэр Биробиджана Александр Головатый, слова которого приводит ИА EAOMedia, река Бира в районе Биракана поднялась за сутки до 1 м. Под угрозой оказались поселки Тукалевский, Партизанский-1 и 2. Также ситуация ухудшается в поселках Биробиджан-2, Лукаши, Железнодорожный, Восточный, Левобережный, Кирпичики и Лукаши.

Режим ЧС из-за дождей и паводков на реках, в том числе на Амуре, действует на всей территории ЕАО со 2 августа. Всего в регионе подтоплены более 400 участков и два дома. Действуют комиссии по оценке ущерба. Отменено автобусное сообщение с поселком Щукинка.

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