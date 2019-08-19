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В России выросла заболеваемость гастритом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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За последние пять лет в России на 7% возросло число граждан с гастритом (воспаление желудка) и дуоденитом (воспаление двенадцатиперстной кишки). Об этом в понедельник, 19 августа, сообщает телеканал RT со ссылкой на данные Министерства здравоохранения.

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Согласно этим данным, в 2013 году число россиян с указанными болезнями составляло 3,8 млн человек, в 2018 году — 4,1 млн. Самый высокий уровень заболеваемости зафиксирован в Алтайском крае — 7510,5 случаев на 100 тыс. населения. За ним следуют Чувашия (4735), Карелия (4609,9), Ненецкий автономный округ (4577,4) и Санкт-Петербург (4066,8).

Регионы с наименьшим числом пациентов с гастритом и дуоденитом — Еврейская автономная область (1180,1), Северная Осетия (1513,6), Кабардино-Балкария (1524,8), Кировская область (1527,2) и Республика Крым (1710,4).

В общей сложности в стране в 2018 году было зафиксировано 2806,8 случаев заболевания на 100 тыс. населения.

10 августа Минздрав назвал регион с самым большим числом беременных россиянок. Лидером списка стал Алтайский край.

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