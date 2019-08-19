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Синоптики рассказали о погоде в Москве в понедельник

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Теплая погода, переменная облачность, без осадков ожидается в Москве в понедельник, 19 августа, сообщает сайт Гидрометцентра.

По данным метеорологов, воздух в столице прогреется до 23–25 градусов. Ожидается юго-западный ветер 3–8 м/с, атмосферное давление — 749 мм рт. ст.

В ночные часы будет небольшая облачность, без осадков, температура воздуха составит 13–15 градусов. Синоптики прогнозируют юго-западный ветер 3–8 м/с, атмосферное давление — 751 мм рт. ст.

Ранее в августе специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк рассказала, что жаркая погода этим летом уже не вернется в столичный регион, столбики термометров не покажут даже значения +30 градусов.

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