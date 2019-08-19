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СК обнародовал видео с места убийства семьи под Ульяновском

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Следственный комитет России опубликовал видео изнутри дома в селе Патрикеево (Ульяновская область), в котором 16-летний подросток убил свою семью, а затем покончил с собой.

На кадрах запечатлено, как следователи осматривают место происшествия.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ульяновской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего)», — говорится в сообщении СК.

18 августа в селе Патрикеево были обнаружены тела шести погибших. По данным следствия, подросток убил мать, бабушку с дедушкой, а также маленьких брата и сестру. Затем мальчик покончил с собой, оставив предсмертную записку.

Как рассказала родственница погибшей семьи, вероятно подросток напал на домочадцев с топором, когда они спали.

«Говорят, что минут в 15 четвертого [утра ] он отравлял смс-ки о том, что уже убил. Убивал спящих», — цитирует женщину РЕН ТВ.

По ее словам, в целом семья была положительная, мальчика все очень любили. В прокуратуре не исключили наличия психических расстройств у подростка.

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