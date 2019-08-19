Движение по трассе Хабаровск–Находка ограничат

В Хабаровском крае вводятся ограничения на трассе А-375 «Восток». Движение перекроют на участке Хабаровск–Находка с 35-го по 75-й км.

Как сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе ФКУ ДСД «Дальний Восток», ограничительные меры будут действовать с 27 августа по 5 сентября 2019 года.

В этот период движение будет осуществляться через федеральную дорогу А-370 «Уссури» Хабаровск–Владивосток.

Причина подобных мер — проведение чемпионата и кубка России по велосипедному спорту по шоссе.