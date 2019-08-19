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Меркель вышла в свет в наряде 20-летней давности

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Фото: facebook.com/dw.russian
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Канцлер Германии Ангела Меркель вновь появилась на публике в наряде, купленном еще 23 года назад, пишет русскоязычная версия Deutsche Welle в Facebook.

Отмечается, что на днях политика заметили в яркой блузе с запахом в стиле японского кимоно. Впервые в ней Меркель появилась на открытии фестиваля музыки Вагнера в Байройте в 2002 году. При этом купила она наряд, по данным газеты, еще раньше.

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Затем в этой же блузке канцлера видели на мероприятиях в 2008 и 2017 годах.

В комментариях к публикации многие пользователи похвалили Меркель за простоту.

СМИ неоднократно отмечали, что к выбору нарядов канцлер относится не слишком серьезно. Так, ранее Меркель уличили в том, что она пять лет подряд ездит в отпуск в одно и то же место и надевает ту же самую одежду.

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