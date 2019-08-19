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Мартин Фриман рассказал о продолжении «Шерлока»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Британский актер Мартин Фриман рассказал в интервью изданию Collider о возможности продолжения сериала «Шерлок». Вопрос о съемках многосерийного фильма, отметил артист, поднимается нечасто.

По его словам, чтобы возобновить «Шерлока», сценаристам Стивену Моффату и Марку Гатиссу придется придумать нечто особенное.

«Если это и правда будет содержательно и интересно, то все участники проекта будут только рады… Нам нужно что-то достойное. Мы не можем вернуться с чем-то просто хорошим», — сказал актер, подчеркнув, что ему этот сериал всегда казался настоящим событием, «грандиозным мировым хитом, о котором создатели и не мечтали».

Фриман обратил внимание на то, что участники телепроекта в настоящий момент заняты. Так, актер Бенедикт Камбербэтч будет сниматься в новом фильме о «Докторе Стрэндже», а Моффат и Гатисс запускают новый телесериал про Дракулу, передает «Федеральное агентство новостей».

20 июля Netflix опубликовал первый тизер сериала «Ведьмак».

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