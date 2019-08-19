Прямой эфир

Адмирал отреагировал на сравнение NI флотов России и США

0
Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бывший командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов отреагировал на статью National Interest, в которой сравниваются флоты России и США.

Возвращение «Лады»: получит ли ВМФ новые дизельные лодки
Параметры программы строительства ДЭПЛ необходимо пересмотреть

Ранее американское издание писало, что в то время, как Вашингтон создает огромные авианосцы и эсминцы, Россия развивает свой флот, делая ставку на малые корабли.

Комоедов отметил, что во многом разница двух флотов обусловлена географическими и историческими особенностями. Так как Россия не имеет прямых выходов в океаны (за исключением Тихого, куда корабли выходят с Камчатки), военным пришлось решать задачи переброски сил ВМФ путем строительства небольших и мобильных кораблей, а также подлодок.

«Американцы пошли по другому пути. Они строили емкие корабли, на которых можно было перебрасывать не только людей, но и авиацию. Прямые выходы в Тихий и Атлантический океаны позволили им выбрать самый эффективный путь развития ВМС — строить авианосцы. У нас закрытый участок на Балтике, закрытые черноморский и средиземноморский театры военных действий», — цитирует адмирала «НСН».

Комоедов указал, что российские военно-морские силы всё равно могут эффективно противостоять авианосным группам.

«Мы шли по пути создания ракетоносных кораблей — эсминцев, крейсеров, подлодок. Поэтому были созданы корабли и подлодки типа АПРК «Курск» с 24 ракетами, «Базальт», «Гранит». Создавали авиацию, например, Ту-22, М-3 с такими ракетами как А-22, которые набирали высоту и пикировали на авианосцы», — напомнил эксперт.

4 августа сообщалось, что британские военные испугались новых «сверхтихих» российских подводных лодок.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Флот США заменит сенсорное управление на кораблях на механическое
Путин назвал долю современных вооружений в составе ВМФ России

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019