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Пушков ответил на слова дипломата об утрате Украиной признаков государства

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В Совете Федерации прокомментировали слова постпреда Украины в Совете Европы Дмитрия Кулебы о потере страной «признаков государства». Глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков назвал это заявление «редким моментом просветления».

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«Вот и займитесь, наконец, Украиной, а не борьбой против России на всех международных площадках: пять лет русофобии лишь откинули Украину в прошлое. Пора бы понять и выводы сделать», — написал Пушков в Twitter в воскресенье, 18 августа.

Ранее 18 августа Кулеба выступил с заявлением, что Украина за 28 лет независимости так и не смогла построить сильные государственные институты и продемонстрировать экономические успехи. Самым страшным дипломат назвал потерю территорий и снижение численности населения страны.

17 августа экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко заявил, что на данный момент на Украине «жить невозможно», и предрек стране потерю нескольких регионов.

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