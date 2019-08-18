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Декан ВШЭ высказался о политическом плюрализме

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Фото: НИУ ВШЭ/Алексей Кистерев
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И преподаватели, и студенты должны, изучая политику, отстраняться от собственных взглядов. Об этом написал в Facebook декан факультета общественных наук Высшей школы экономики Андрей Мельвиль.

По словам Мельвиля, каждый год он на вводной лекции приводит студентам цитаты из доклада Макса Вебера «Политика как призвание и профессия»: политике не место в аудитории — и это относится как к студентам, так и к преподавателям.

«Еще я всегда говорю, что у меня есть совершенно определенные политические и идеологические взгляды, но я никогда не стану их излагать и тем более пропагандировать на занятиях в университете — по завершении курса вы можете о них догадываться, но это всё равно моя личная «тайна», которую я никогда в аудитории не раскрою», — подчеркнул он. Политику надо изучать настолько беспристрастно, насколько это возможно, отметил декан.

«Не хочу повторять банальности об университете как «храме науки», но на самом деле именно исключительное, совершенно уникальное место нашего университета, нашей «вышки» в современном политическом и идеологическом ландшафте предполагает особую выдержку и, я бы сказал, академический ригоризм», — уверен Мельвиль. По его словам, главный капитал вуза — публикации, исследовательские проекты, в том числе международные, «холодная» экспертиза по вопросам экономики, общества и политики.

Декан подчеркнул, что взаимодействует с коллегами и учащимися самых разных взглядов, в том числе непохожих на его собственные. Одна из особенностей ВШЭ — это реальный и очень редкий плюрализм мировоззрений, взглядов и позиций. По его мнению, это «стоит беречь и лелеять».

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