Убивший семью подросток оставил предсмертную записку

В Ульяновской области возбудили уголовное дело об убийстве семьи с двумя малолетними детьми. Следствие не исключает, что с родственниками расправился 16-летний подросток, который впоследствии покончил с собой. На месте событий юноша оставил записку.

Как сообщили в воскресенье, 18 августа, в Следственном комитете России, в одном из домов села Патрикеево нашли тела 66-летного мужчины, 69- и 42-летних женщин, а также двух четырехлетних детей. Все погибшие оказались членами одной семьи. На всех телах обнаружены следы насильственной смерти.

Возле вышки сотовой связи, расположенной вблизи села, было найдено тело 16-летнего молодого человека — родственника погибших. По данным телеканала РЕН ТВ, в предсмертной записке юноша признался, что решил уйти из жизни и «забрать с собой всех, чтобы они не переживали».

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Следователи устанавливают все детали случившегося. Продолжается расследование дела, возбужденного по п. «а» и «в» ст. 105 УК России («Убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего»).

В мае 2019 года житель Ульяновской области напал на семью соседей. В результате отец семейства и десятилетний младший сын погибли. Мать и старшая дочь попали в больницу.