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Дым от лесных пожаров пришел в Томскую область

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Жители Томской области пишут в соцсетях о дымке и легком запахе гари, которые принесло ветром от лесных пожаров на востоке Сибири. Как сообщил руководитель пресс-службы ГУ МЧС Евгений Пинчуков, в настоящее время в регионе действуют два лесных пожара: в Верхнекетском и Томском районах.

Оба возгорания локализованы, пишет РИА «Томск». В Томск вернулась аэромобильная группировка из 85 томских пожарных, которые с 7 августа участвовали в тушении огня в Богучанском районе Красноярского края.

Напомним, недолгое вдыхание продуктов горения не станет причиной рака или болезней сердца, однако такой дым сильно раздражает слизистую и может спровоцировать астму.

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