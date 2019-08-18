Шойгу заявил о готовности России к диалогу с США после прекращения ДРСМД

Россия не примет меры, пока Соединенные Штаты после выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) не начнут размещать новые ракеты в Европе и Азии. Кроме того, Москва готова к диалогу с Вашингтоном, несмотря на решение американской стороны выйти из ДРСМД.

Об этом в воскресенье, 18 августа, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу.

Россия готова к переговорам

Москва по-прежнему остается сторонницей диалога и предлагала США начать его с февраля по август. По словам Шойгу, Вашингтону предлагали показать российскую ракету, вызывающую вопросы американцев, но представители США не приехали, сказал министр в эфире России 24.

«Если вы хотите договариваться, то надо договариваться», — подчеркнул глава Минобороны России. По словам Шойгу, если желания вести диалог нет, то надо «перестать лукавить», отмечает «Газета.ру».

США ведут переговоры о размещении ракет в Азии

США начали обсуждать с союзниками размещение ракет средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом ранее в августе со ссылкой на заместителя госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон сообщили американские СМИ.

По ее словам, решение по региону примут в рамках консультаций с союзниками. Это не будет односторонним действием Вашингтона.

Партнеры США позитивно отреагировали на выход страны из ДРСМД, отметила Томпсон.

ДРСМД был заключен между СССР и США в 1987 году и запрещал двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней (зона поражения от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) и меньшей (зона поражения от 500 до 1 тыс. км) дальности.

Президент США Дональд Трамп объявил о начале выхода из ДРСМД в феврале 2019 года, обвинив Россию в нарушении соглашения. Глава Белого дома при этом заявил, что хочет заключить новую сделку — при участии Китая.

Москва не раз опровергала обвинения американской стороны. В ответ на действия Вашингтона Россия приостановила выполнение условий соглашения. В результате ДРСМД утратил силу со 2 августа 2019 года по инициативе США.