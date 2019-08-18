Прямой эфир

В Госдуме оценили перечисленные Порошенко «страхи» России

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал «страхи» России, которые обозначил экс-президент Украины Петр Порошенко.

Натворили дел: к чему приведет уголовное преследование Порошенко
В июне у политика обещают отнять недвижимость и имущество

17 августа бывший украинский лидер заявил, что Россию больше всего пугают единство и решительность Украины, а также курс страны в европейскую и евроатлантическую системы.

«Мы видим, какое на Украине единство — политические группировки и их сторонники друг друга придушить готовы ради «хлебных» должностей и выгодных финансовых махинаций. Всё это всевеликое украинское единство, по их словам, семимильными шагами идет в Европу и НАТО, а по факту — стоит на месте», — цитирует депутата «РИА Новости».

По мнению Бальбека, экс-лидер «страдает гипертрофированным самолюбием» и пытается выставить оставленный после себя «политический бардак» и подрыв экономики за «величайшее достижение своего правления».

«Может, в будущем Порошенко даже напишет книгу «Как за несколько лет растоптать стабильное государство», — заключил Бальбек.

Порошенко не впервые перечисляет вещи, которые якобы пугают Россию. Так, декабре он назвал три главных страха Москвы, среди которых также указал единство и солидарность Украины и ее «европейский успех», пишет «Газета.ру».

Накануне бывшего украинского президента обвинили в выводе с Украины $8 млрд. По словам «врага Порошенко № 1», американского миллиардера Сэма Кислина, экс-лидер работал «на свои карманы» и украл «очень много денег», в том числе из кредитного транша Международного валютного фонда (МВФ).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Порошенко обвинили в попытке сместить главу бюро расследований
Партия Порошенко хочет возглавить три комитета в Верховной раде Украины

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019