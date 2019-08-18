В Госдуме оценили перечисленные Порошенко «страхи» России

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал «страхи» России, которые обозначил экс-президент Украины Петр Порошенко.

17 августа бывший украинский лидер заявил, что Россию больше всего пугают единство и решительность Украины, а также курс страны в европейскую и евроатлантическую системы.

«Мы видим, какое на Украине единство — политические группировки и их сторонники друг друга придушить готовы ради «хлебных» должностей и выгодных финансовых махинаций. Всё это всевеликое украинское единство, по их словам, семимильными шагами идет в Европу и НАТО, а по факту — стоит на месте», — цитирует депутата «РИА Новости».

По мнению Бальбека, экс-лидер «страдает гипертрофированным самолюбием» и пытается выставить оставленный после себя «политический бардак» и подрыв экономики за «величайшее достижение своего правления».

«Может, в будущем Порошенко даже напишет книгу «Как за несколько лет растоптать стабильное государство», — заключил Бальбек.

Порошенко не впервые перечисляет вещи, которые якобы пугают Россию. Так, декабре он назвал три главных страха Москвы, среди которых также указал единство и солидарность Украины и ее «европейский успех», пишет «Газета.ру».

Накануне бывшего украинского президента обвинили в выводе с Украины $8 млрд. По словам «врага Порошенко № 1», американского миллиардера Сэма Кислина, экс-лидер работал «на свои карманы» и украл «очень много денег», в том числе из кредитного транша Международного валютного фонда (МВФ).