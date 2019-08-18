Акция «Мангал-марафон» в Подмосковье собрала более 2 тыс. участников

В субботу, 17 августа, в парках Московской области в первый раз провели экологическую акцию «Мангал-марафон». Более 2 тыс. человек посетили мероприятия в 15 муниципальных образованиях.

По словам министра жилищно-коммунального хозяйства региона Евгения Хромушина, власти пытаются создать другую атмосферу в заброшенных лесопарках, отмечает портал «Подмосковье сегодня».

«Мангал-марафон» направлен, прежде всего, на привлечение внимания жителей к проблеме загрязнения твердыми коммунальными отходами мест проведения пикников и пропаганду среди населения культуры раздельного сбора отходов в общественных пространствах, лесопарковых зонах Подмосковья», — сказал глава ведомства. Акция представляла собой соревнование между муниципалитетами на самый оригинальный рецепт шашлыков и на наибольшее количество участников.

Напомним, раздельный сбор мусора организуют в Московской области. С начала года установлено 45 тыс. контейнеров. В регионе приобретено порядка 900 единиц мусоровывозящей техники. Проект по внедрению раздельного сбора мусора разрабатывают на территории аэропорта Домодедово.