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Мемориал погибшим в аварии на Саяно-Шушенской ГЭС открыли в Хакасии

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Фото: vk.com/РусГидро
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Сквер памяти с мемориальной композицией в память о погибших в аварии на Саяно-Шушенской ГЭС открыли на набережной Енисея. Траурные мероприятия к 10-й годовщине катастрофы состоялись 17 августа.

Жертв трагедии вспоминали на ГЭС и в поселке Черемушки. Мемориальная композиция была открыта по инициативе членов семей пострадавших. Комплекс представляет собой сферу, на которой выгравированы имена 75 погибших энергетиков.

Память погибших почтили минутой молчания, к мемориалу возложили цветы. В траурных мероприятиях приняла участие делегация «Русгидро», которую возглавил председатель правления — гендиректор Николай Шульгинов. Он подчеркнул — катастрофа больше никогда не должна повториться.

«Уже десять лет прошло со дня аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, но мы всегда будем помнить о погибших коллегах, об этом трагическом событии, для всех предприятий энергохолдинга без исключения это день скорби. Трагедия — всегда урок, выводы извлечены», — сказал он.

Авария на Саяно-Шушенской ГЭС произошла 17 августа 2009 года и стала крупнейшей техногенной катастрофой в истории российской энергетической отрасли. Жертвами катастрофы стали 75 человек, все десять гидроагрегатов оказались повреждены.

Согласно хронологии событий, из-за разрушения крепления крышки турбины потоком воды выбило гидроагрегат №2, после чего вода затопила машинный зал.

Работа ГЭС была приостановлена, на восстановление ушло четыре года. Была создана правительственная комиссия по ликвидации последствий, которую возглавил на тот момент вице-премьер России Игорь Сечин. Благодаря работе комиссии масштаб возможных последствий удалось существенно минимизировать. Уже в 2010 году в строй были возвращены четыре гидроагрегата из десяти, а за 2011 год ГЭС достигла доаварийного уровня использования мощностей. До 2014 года в эксплуатацию были введены остальные гидроагрегаты. Президент России Владимир Путин по телемосту отметил вклад энергетиков в завершение забот и поблагодарил их за труд.

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