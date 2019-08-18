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Очередной митинг оппозиции начался в Гонконге

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Фото: REUTERS/Thomas Peter
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Десятки тысяч оппозиционно настроенных демонстрантов вновь собираются на антиправительственный митинг в Гонконге. Митингующие, одетые во всё черное, стягиваются к футбольным полям в парке Виктория в районе Козуэй-бэй, сообщает ТАСС 18 августа.

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Акция началась в 15:00 (10:00 мск). Собравшиеся скандируют лозунги «Освободим Гонконг!» и «Даешь демократию!». Оппозиционеры хотят пройти по улицам района в деловой центр, однако шествие не санкционировано полицией. Митингующим одобрили только сбор в парке.

Организаторы митинга — движение «Гражданский фронт за права человека» — рассчитывают собрать не менее 300 тыс. человек и заявляют, что протест будет мирным, пишет «РИА Новости». Представитель организации Бонни Лан заранее обвинила правоохранителей в возможных беспорядках, а запрет на проведения марша назвала «ненужными ограничениями».

Очередную антиправительственную акцию оппозиция проводила накануне, в ряде районов шествия не были согласованы с полицией. В частности, митингующие собрались у полицейского участка и скандировали лозунги, некоторые провоцировали правоохранителей лазерными указками и пытались перекрыть движение. Полицейские оттесняли демонстрантов. Столкновений не последовало.

В это же время на противоположной стороне Гонконга состоялась акция в поддержку действующей власти — активисты размахивали флагами Китая и Гонконга, пели гимн и публично осуждали действия оппозиционеров.

Антиправительственные демонстрации проводятся в Гонконге с 9 июня. Манифестанты выступают против поправок к закону об экстрадиции, которые позволяют району выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у Гонконга нет соглашения об экстрадиции, в том числе континентальной части Китая. Протестующие опасаются, что поправки будут распространяться на несогласных с политикой Пекина.

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