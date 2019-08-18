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Спасавшиеся от тайфуна шхуны КНДР покинули бухты Приморья

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Фото: РИА Новости/Игорь Онучин
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Северокорейские рыбацкие шхуны, укрывавшиеся от тайфуна «Кроса» в Приморском крае, уже покинули бухты. Об этом 18 августа сообщил представитель регионального погрануправления ФСБ агентству «РИА Новости».

Сотрудник ведомства пояснил, что из-за природной стихии судна выбрасывало на берег, самим рыбакам пришлось высадиться.

«Сейчас на Ольгинском направлении никого нет, все ушли. <…> Всех, кто был выброшен на берег, кто вынужденно высадился, всех уже сопровождают на родину наши пограничные суда», — цитирует агентство своего собеседника.

Как пишет дальневосточное издание «Золотой рог», на российском берегу рыбаки из КНДР просили у местных жителей еду и алкоголь. Не менее четырех шхун выбросило на берег в бухте Песчанка Кавалеровского района. Очевидцы утверждают, что на шхунах нет средств связи, а значит рыбаки не могли заранее запросить разрешения переждать тайфун. Местные жители подозревают граждан КНДР в браконьерстве.

14 августа в погранслужбе сообщили, что около 150 иностранных судов запрашивают разрешение на стоянку у российских берегов из-за природной стихии. Многие шхуны находятся в крайне плачевном состоянии и поднимают флаг «Терплю бедствие» в соответствии с международным сводом сигналов.

Тайфун «Кроса» уже оставил без света более 7 тыс. человек на Сахалине, 17 участков дорог в Приморье подтоплены, из-за чего некоторые населенные пункты оказались отрезаны. На данный момент электроснабжение и проезд к восьми селам восстановлены, аварийные работы продолжаются. К утру 18 августа в пункты временного размещения эвакуированы почти 70 жителей Приморья.

«Кроса» — десятый по счету тайфун, образовавшийся в Тихом океане в 2019 году. Стихия уже принесла в районы края около 70% месячной нормы осадков. В семи районах края введен режим ЧС. В Примгидромете предупредили о возможном повышении уровня воды в реках Комиссаровка и Мельгуновка до опасных отметок.

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