Взрыв на свадьбе в Кабуле привел к многочисленным жертвам

Во время свадебной церемонии в Кабуле погибли не менее 40 человек. Как утверждают очевидцы, бомбу в столице Афганистана взорвал террорист-смертник.

Ответственность за произошедшее пока на себя никто не взял.

Количество жертв и пострадавших уточняется, предварительно — ранены 100 человек.